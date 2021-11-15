جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة فى بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية: "إننا ننفى ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام عن مسألة اغتيال العقيد الركن حيدر محمود كريدى أمر الفوج الأول اللواء الثالث والثلاثون فى قيادة عمليات كربلاء، ونؤكد أن سبب الوفاة هو حادث عرضى"، مشيرة إلى أن القوات الأمنية المختصة قد شرعت بفتح تحقيق لكشف تداعيات وملابسات حادث الوفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العمليات المشتركة العراقية تنفى اغتيال ضابط بقيادة عمليات كربلاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.