رئيس بيلاروسيا: مستعدون لحمل المهاجرين على طائراتنا إلى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الإثنين، إن بلاده تعمل على إعادة آلاف المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا، إلى بلدانهم، مؤكدًا أن وارسو لا تريد تطور الأزمة إلى "نزاع".





وحسبما نقلت وكالة "بيلتا" الرسمية، أكد لوكاشنكو استمرار العمل بشكل نشط فى هذه المنطقة لإقناع الناس، قائلاً: "أرجوكم عودوا إلى دياركم، لكن أحدًا لا يرغب بالعودة".

وأشار الرئيس البيلاروسى إلى أنه بإمكان بيلاروسيا نقل المهاجرين على متن ناقلتها الوطنية "بيلافيا" إلى ألمانيا، ما لم توفر بولندا ممرًا إنسانيًا، قائلا: "سنرسلهم إلى ميونيخ على متن طائراتنا إذا لزم الأمر".

وفى الوقت ذاته، أكد الرئيس على أن بلاده لا ترغب بأن تتصاعد أزمة المهاجرين إلى "نزاع"، مؤكدًا أن "ذلك سيكون أمرًا ضارًا للغاية بالنسبة إلينا".

يذكر أن مئات المهاجرين يحاولون العبور من بيلاروسيا إلى بولندا منذ أشهر، حيث تصاعد التوتر الأسبوع الماضى، بعدما صد حرس الحدود فى بولندا محاولة منسقة للقيام بذلك.

وتتهم الحكومات الغربية نظام لوكاشنكو باستدراج المهاجرين إلى بلاده وإرسالهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبى رداً على العقوبات الأوروبية التى جاءت ردًا على حملة أمنية استهدفت المعارضة فى العام الماضى.