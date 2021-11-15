غدا.. انطلاق منتدى الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والديمقراطية

وذكر بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المنتدى، الذى سيعقد عن بعد، سيتناول موضوع المساواة للوصول للعدالة للجميع، موضحا أن التركيز على هذا الموضوع يأتى باعتبار أن المساواة فى الوصول إلى العدالة هو أمر أساسى لأى مجتمع ديمقراطى، كما أنه عنصر أساسى لسيادة القانون ووسيلة لحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن المنتدى سيضم متحدثين وخبراء من مناطق مختلفة من العالم، وسيعالج القضايا الرئيسية المتعلقة بالوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع ويسلط الضوء على التحديات التى يواجهها السكان فى حالات الضعف، كما سيحدد ويوصى بالاستراتيجيات والوسائل لجعل العدالة فعالة للجميع.
وشدد البيان على ضرورة أن يتوافر لكل فرد إمكانية الوصول إلى مؤسسات العدالة، مشيرا إلى أن أوجه التمييز وعدم المساواة المتعلقة بالوصول إلى العدالة تفاقمت بسبب جائحة كورونا وتدابير الطوارئ التى قيدت الوصول إلى المحاكم.
وأشار إلى أن المنتدى كان من المقرر أن ينعقد فى نوفمبر من العام الماضى، وتم تأجيله بسبب وباء كورونا.
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