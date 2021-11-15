عاجل.. أمير الكويت يفوض ولى العهد بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية

جدة - نرمين السيد - أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، تفويض ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباحب، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتًا.





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