العراق: مقتل إرهابيين فى وادى الشاى بكركوك

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وكالة الانباء العراقية "واع"، قالت الخلية إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الأمنية، تمكنت قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة من قتل إرهابيين إثنين فى وادى الشاى ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركه فى كركوك".

وأوضح البيان العراقى أنه تم محاصرة أحدهما وقتله بعد إطلاق النار عليه، وإنفجار الحزام الناسف الذى كان يرتديه.