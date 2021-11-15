اليوم.. بدء تطبيق الإغلاق العام فى النمسا لغير الملقحين ضد وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة النمساوى فولفانج موكشتاين، فى تصريحات اليوم الإثنين، إن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا تم تطبيق قيود الخروج عليهم مرة أخرى اعتبارا من اليوم، ويبلغ تعدادهم نحو مليونى نسمة.

وأشار الوزير إلى أن هؤلاء لن يسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة، وهى العمل والحصول على المواد الغذائية، مع منح بعض الاستثناءات بالنسبة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما والنساء الحوامل وأولئك الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب صحية.

وأضاف أنه لا يستبعد توسيع الإجراءات لتشمل الذين تلقوا اللقاحات إذا استمر معدل الإصابات اليومية مرتفعا، لافتا إلى استمرار الحكومة فى خطة تحفيز المواطنين على تلقى اللقاحات.

يشار إلى أن أحدث الإحصائيات فى النمسا كشفت عن أن 80 فى المائة من المرضى فى وحدات العناية المركزة من غير الملقحين، وأن النسبة المتبقية من الملقحين يعانون من أمراض مزمنة سابقة.

يذكر أن إحصائيات وزارة الصحة النمساوية، اليوم، سجلت 11 ألفا و552 إصابة جديدة، و17 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.