إصابة 3 أشخاص فى انفجار قنبلة غرب كابول

جدة - نرمين السيد - وكشف المتحدث باسم شرطة كابول، مبين خان، عن تفاصيل الحادث، موضحًا أن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت فى حى كوتى سانجى خلال ساعة الذروة الصباحية.
وبحسب شهود العيان، أسفر الحادث عن وقوع 3 مصابين، أحدهم فى حالة حرجة، إثر الانفجار الذى هز المبانى المجاورة، حيث طوقت قوات حركة طالبان المنطقة إثر وقوع الانفجار.
وينشط تنظيم داعش الإرهابى فى مناطق غرب كابول الذى شهد تفجيرات بصورة منتظمة أعلن التنظيم مسؤوليته عنها.
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