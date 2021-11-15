مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية

يزداد البحث عن طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية، وهو ما نقوم بتوضيحه بالتفصيل في المقال لمتابعي ثقفني، كما نوضح الشروط اللازم توافرها من أجل استحقاق المكافأة.

المكافأة التي يحصل عليها الموظف سواء في القطاع الخاص أو الحكومي هي عبارة عن مبلغ مالي يساعده على المعيشة بعد ترك العمل أو التقاعد.

كما أن هذا المبلغ قد يساعده في القيام بأعباء الحياة ومسئولياتها، مثل استكمال تعليم الأبناء أو زواجهم.

يمكن للموظف حساب قيمة المكافأة الخاصة به من خلال موقع حاسبة المكافأة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مكافأة نهاية الخدمة في السعودية 1443طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن طريقة حساب المكافأة عبر الحاسبة، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

أولاً الدخول إلى موقع حاسبة مكافأة نهاية الخدمة. ثم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة، والتي تشمل (الراتب الشهري للموظف، مدة الخدمة بالسنوات. بعدها يتم إدخال مدة الخدمة بالشهور والأيام وهذا أمر اختياري يمكن تخطيه. مع ضرورة ذكر سبب إنهاء عقد العمل، ثم الضغط على علامة =. وأخيرًا تظهر قيمة المكافأة المستحقة خلال ثوان.

شروط استحقاق المكافأة بعد انتهاء خدمة الموظف في السعودية

هناك حالات معينة يستحق من خلالها العامل الحصول على المكافأة بعد انتهاء الخدمة، والتي تتمثل في التالي:

تقديم الموظف استقالته من العمل بشرط أن يكون مر على تاريخ تعيينه أكثر من عامين وأقل من خمسة أعوام، وهنا يحثل على ثلث المكافأة الإجمالية.

إذا قضي الموظف في العمل فترة تزيد عن خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات، يحصل على ثلثي المكافأة.

أما إذا زادت فترة خدمته في الوظيفة عن عشرة أعوام، يكون له الأحقية في الحصول على مكافأته كاملة.

في حالة ترك العمل بسبب الإنجاب أو الزواج، يحق للموظف الحصول على المكافأة.

وذلك بشرط إنهاء العقد في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإنجاب، و ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.

حالات حرمان العامل من المكافأة

هناك حالات لا يستحق فيها الموظف الحصول على المكافأة، والتي تتمثل فيما يلي:

اعتداء الموظف على المدير أو صاحب المنشأة.

عدم التزامه بالمهام الوظيفية المدونة في عقد العمل الخاص به.

ارتكاب الموظف أفعال مشينة أو منافية للآداب.

قيام العامل بأخطاء وظيفية تضر بالعمل وتكبد المنشأة خسائر مالية عن قصد.

قيام العامل بالتزوير في الأوراق الرسمية، حينها يتم تحويله إلى التحقيق ويُحرم من المكافأة.

استغلال الموظف منصبه للكسب غير المشروع وتحقيق مصالح شخصية.

إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل في المجال التجاري أو الصناعي.

تقديم الاستقالة قبل مرور عامين على تاريخ التعيين.

غياب العامل عن العمل لمدة عشرة أيام متصلة أو عشرين يوم منفصلة.

وذلك بشرط إنذاره كتابيًا بعد الانقطاع خمسة أيام في الحالة الأولى، وبعد عشرة أيام في الحالة الثانية.

بذلك نكون عرضنا حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وحالات عدم الاستحقاق، وطريقة حسابها باستخدام حاسبة المكافأة التابعة إلى وزارة الموارد البشرية.