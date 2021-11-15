قرض العاطلين بنك التسليف هو عبارة عن تمويل يقدمه بنك التسليف للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية لإقامة مشروع صغير للمساعدة على تحمل مسئوليات الحياة والظروف المعيشية الصعبة، وفي المقال نوضح خطوات الحصول على القرض والشروط اللازم توافرها.شروط الحصول على قرض العاطلين بنك التسليف
يوجد شروط يجب أن تتوافر في المواطن حتى يتمكن من الحصول على تمويل العاطلين من بنك التسليف في السعودية، والتي تتمثل في التالي:
- أن يكون المتقدم للحصول على التمويل يحمل وثيقة العمل الحر التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- كذلك يشترط أن يكون حامل للجنسية السعودية، وأنه يكون لديه كفيل.
- أن يتراوح عمره ما بين 18 عام كحد أدنى حتى 60 عام كحد أقصى.
- ألا يتجاوز راتبه الشهري 14 ألف ريال سعودي.
- ينبغي أيضًا التأكد من موقفه المالي وأنه قادر على سداد قسط القرض الشهري.
- كما يشترط ألا يكون مدين بأي قروض أخرى لبنك التسليف.
هناك خطوات بسيطة يجب على الراغب في الحصول على قرض من بنك التسليف إتباعها، والتي تتمثل في الآتي:
- أولاً التوجه مباشرة إلى موقع بنك التسليف الرسمي.
- من ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الموحد باستخدام الاسم وكلمة المرور.
- بعد ذلك يقوم بتقديم طلب إلكتروني يفيد برغبته في الحصول على تمويل العاطلين.
- ثم يتم إرفاق المستندات اللازمة بالطلب، والتي توضح قيمة الدخل الشهري، وعدم المديونية بأي قروض أخرى.
- يقوم البنك من جانبه بفحص الطلب والتأكد إذا كان المتقدم يستحق الحصول على القرض من عدمه.
- في حالة إرسال رسالة للعميل بالموافقة على منحه القرض، يتم تحديد موعد لاستلام قيمة التمويل من أقرب فرع تابع إلى هيئة البريد السعودي.
الوسوم
قرض العاطلين بنك التسليف هو عبارة عن تمويل يقدمه بنك التسليف للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية لإقامة مشروع صغير للمساعدة على تحمل مسئوليات الحياة والظروف المعيشية الصعبة، وفي المقال نوضح خطوات الحصول على القرض والشروط اللازم توافرها.شروط الحصول على قرض العاطلين بنك التسليف
يوجد شروط يجب أن تتوافر في المواطن حتى يتمكن من الحصول على تمويل العاطلين من بنك التسليف في السعودية، والتي تتمثل في التالي:
- أن يكون المتقدم للحصول على التمويل يحمل وثيقة العمل الحر التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- كذلك يشترط أن يكون حامل للجنسية السعودية، وأنه يكون لديه كفيل.
- أن يتراوح عمره ما بين 18 عام كحد أدنى حتى 60 عام كحد أقصى.
- ألا يتجاوز راتبه الشهري 14 ألف ريال سعودي.
- ينبغي أيضًا التأكد من موقفه المالي وأنه قادر على سداد قسط القرض الشهري.
- كما يشترط ألا يكون مدين بأي قروض أخرى لبنك التسليف.
هناك خطوات بسيطة يجب على الراغب في الحصول على قرض من بنك التسليف إتباعها، والتي تتمثل في الآتي:
- أولاً التوجه مباشرة إلى موقع بنك التسليف الرسمي.
- من ثم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الموحد باستخدام الاسم وكلمة المرور.
- بعد ذلك يقوم بتقديم طلب إلكتروني يفيد برغبته في الحصول على تمويل العاطلين.
- ثم يتم إرفاق المستندات اللازمة بالطلب، والتي توضح قيمة الدخل الشهري، وعدم المديونية بأي قروض أخرى.
- يقوم البنك من جانبه بفحص الطلب والتأكد إذا كان المتقدم يستحق الحصول على القرض من عدمه.
- في حالة إرسال رسالة للعميل بالموافقة على منحه القرض، يتم تحديد موعد لاستلام قيمة التمويل من أقرب فرع تابع إلى هيئة البريد السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الحصول على قرض العاطلين بنك التسليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.