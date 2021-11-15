قرض العاطلين بنك التسليف هو عبارة عن تمويل يقدمه بنك التسليف للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية لإقامة مشروع صغير للمساعدة على تحمل مسئوليات الحياة والظروف المعيشية الصعبة، وفي المقال نوضح خطوات الحصول على القرض والشروط اللازم توافرها.

شروط الحصول على قرض العاطلين بنك التسليف

يوجد شروط يجب أن تتوافر في المواطن حتى يتمكن من الحصول على تمويل العاطلين من بنك التسليف في السعودية، والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل يحمل وثيقة العمل الحر التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كذلك يشترط أن يكون حامل للجنسية السعودية، وأنه يكون لديه كفيل.

أن يتراوح عمره ما بين 18 عام كحد أدنى حتى 60 عام كحد أقصى.

ألا يتجاوز راتبه الشهري 14 ألف ريال سعودي.

ينبغي أيضًا التأكد من موقفه المالي وأنه قادر على سداد قسط القرض الشهري.

كما يشترط ألا يكون مدين بأي قروض أخرى لبنك التسليف.

خطوات الحصول على القرض 1443

هناك خطوات بسيطة يجب على الراغب في الحصول على قرض من بنك التسليف إتباعها، والتي تتمثل في الآتي: