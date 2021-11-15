أخبار اليمن : 3 شهداء و7 جرحى بغارة على حيس بالحديدة

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3 شهداء و7 جرحى بغارة على حيس بالحديدة

استشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرون بغارة شنها طيران العدوان السعودي على مديرية حيس بمحافظة الحديدة. 3 شهداء و7 جرحى بغارة على حيس بالحديدةاستشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرون بغارة شنها طيران العدوان السعودي على مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة شرق حيس ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وجدت جثثهم متفحمة. وذكر أن 7 مواطنين جرحوا بعضهم حالتهم خطيرة جراء الغارة. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة خرقاً فاضحاً لاتفاق السويد بشأن الحديدة.

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