دوت الخليج -

حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و114 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019، وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالمأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و114 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019، وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي. ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 254003922 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 5114784 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 783549 حالة وفاة من أصل 47911440 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 463530 حالة وفاة من أصل 34437307 إصابات ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 611283 حالة وفاة من أصل 21957967 إصابة.

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