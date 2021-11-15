الكاظمى يوجه بمكافحة الفساد فى العراق

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الإثنين، توجيهًا إلى كافة الوزارات والجهات والمحافظات فى العراق، يلزمهم بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية فى المؤتمرات والاجتماعات والمجالات المتعلقة بمضامين الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واع"عن قناة "السومرية نيوز" العراقية، فقد أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء أن "هذا التوجيه يأتى فى إطار جهود وسعى جمهورية العراق الرامية إلى مكافحة الفساد، وتماشيًا مع مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد التى انضم إليها العراق، بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007". وأوضحت التقارير العراقية أن توجيه الكاظمى بالتنسيق مع هيئة النزاهة "يأتى من كونها الجهة الرسمية المعنية بتمثيل العراق فى الاتفاقية الأممية، ومضامين أحكام قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المعدل، وتنسيق وتوحيد جهود التعاون بين مؤسسات الدولة، تفاديًا للتعارض أو الإرباك.

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