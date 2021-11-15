الشرطة الإيطالية تشن 17 عملية تفتيش ومداهمة ضد النشطاء

جدة - نرمين السيد - علنت شرطة تورينو فى إيطاليا، اليوم الإثنين، تنفيذ 17 أمر تفتيش ومداهمة ضد نشطاء من معارضى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وبطاقة المرور الخضراء، حيث شملت العمليات الشرطية عدة مدن إيطالية.





وقالت الشرطة الإيطالية إن الحملة استهدفت النشطاء الأكثر تطرفًا، ممن ينتسبون إلى قناة "كفى دكتاتورية" على منصة "تليجرام". كما أوضحت مذكرة أمنية أنه تم إطلاق اسم القناة ذاتها "كفى ديكتاتورية" على العملية الأمنية، والتى جاءت فى أعقاب تحقيقات تم إجراؤها تحت إشراف القضاء المتخصصين بمكتب المدعى العام فى تورينو، ضد الجماعة الإرهابية والتخريبية. كما أوضحت المذكرة أن العملية "تمت بمشاركة مباشرة من شرطة البريد وإدارات شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) الإقليمية، بتنسيق دائرة شرطة البريد والاتصالات والمديرية المركزية للشرطة الوقائية". ووجهت السلطات الإيطالية ضد النشطاء تهمة التحريض على ارتكاب الجريمة فى أوقات حرجة، المتمثل باستخدام وسائل الاتصال عن بعد، والحض على مخالفة القوانين.

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