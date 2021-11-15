جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، توجه دقلو باعتذاره إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذى جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قرارته التى أصدرها يوم 25 أكتوبر الماضى.
وأوضحت الوكالة السودانية أن البرهان عاد وقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذى اعتذر عن رئاسة اللجنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: دقلو يعتذر عن رئاسة لجنة مراجعة عمل «إزالة التمكين» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.