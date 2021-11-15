السودان: دقلو يعتذر عن رئاسة لجنة مراجعة عمل «إزالة التمكين»

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، توجه دقلو باعتذاره إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذى جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قرارته التى أصدرها يوم 25 أكتوبر الماضى.

وأوضحت الوكالة السودانية أن البرهان عاد وقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذى اعتذر عن رئاسة اللجنة.