الشرطة البريطانية: انفجار ليفربول «حادث إرهابي» والدافع غير واضح

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، إن انفجار سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا أمس الأحد، كان “حادثا إرهابيا” لكن دوافعه ليست واضحة حتى الآن.

وأضافت الشرطة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كان يحملها راكب قتل في الانفجار، وذكرت أنها تعتقد أنها تعرف هوية الراكب لكن لا يمكنها الكشف عنها.

وقال روس جاكسون من شرطة مكافحة الإرهاب: “على الرغم من أن الدافع وراء هذا الحادث لم يُفهم بعد، وبالنظر لجميع ملابسات الحادث، فقد جرى تصنيف الانفجار على أنه حادث إرهابي وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب مستمرة في التحقيق”.