أقوى عروض جرير Garir offers الأسبوعية وخصم 50% بجميع الفروع بمناسبة الجمعة البيضاء Garir

بجميع فروع مكتبات جرير نقدم لكم اليوم أحدث وأقوى عروض جرير Garir offers على جميع المنتجات الهامة لكا فرد، حيث يتواجد عدد كبير من المنتجات بالمكتبات، وليست فقط أدوات مكتبية، ومنهم: أحدث أنواع الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول، كما يتوفر لديهم كافة أنواع الجوالات الحديثة والأيباد، وأيضاً كافة الكتب العربية والأجنبية، وكتب الأطفال التي تنمي مهارتهم، وأيضاً العديد من ألعاب الأطفال، والساعات الذكية، والشاشات، وكافة أنواع الأجهزة الكهربائية الأخرى، كما يتوفر بالمكتبات عروض عديدة على جميع أنواع إكسسوارات الإلكترونيات، والطابعات متعددة الوظائف، والماسحات الضوئية بأنواعها، كما تجدون بالمكتبات بروجيكتور وشاشات عرض مختلفة الأحجام والأسعار، وغيرهم العديد من السلع المميزة الأسعار ذات الجودة العالية، وإليكم تفاصيل العروض الأسبوعية عبر موقع ثقفني:

تتوفر بالعديد من مكتبات جرير أقوى الخصومات على أسعار الطابعات الإلكترونية بأنواعها، وعلى غيرها من الإلكترونيات، ومنها: خصم خاص على سعر HP الطابعة السمارت Tank 725 لاسيلكية الكل في واحد مع مسح ضوئي، كما يوجد بالمكتبات خصومات أخرى على سعر كانون بيكسمه ام جي 6540 S1 طابعة الكل في واحد بالمسح الضوئي، وغيرهم على سعر كانون بيكسميه MG 3640 S WIFI الكل في واحد تعمل بالمسح الضوئي.

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض مكتبات جرير، ومنها: الخصم المميز على سعر عبوات الحبر الأسود من ماركة HP 123، وغيرهم على سعر EPSON M2120 INK TANK all in one بالمسح الضوئي، وتوفير 150 ريال سعودي 11%، كما يوجد عرض آخر على سعر الطابعة اللاسيلكية من اتش بي الكل في واحد تراز 515 full tank تعمل بالمسح الضوئي.

تتوفر أيضاً بمكتبات جرير خصومات خاصة على أسعار: اتش بي سمارت تانك 516 الطابعة متعددة الإستخدامات التي تعمل بالمسح الضوئي، وتانك ملئ بالحبر الأسود أو الألوان حسب الرغبة سمارت تانك، وغيره على سعر اتش بي ديسك جت الكل في واحد 2721 تعمل بالمسح الضوئي متعددة الإستخدامات، والعديد من الخصومات الحصرية الأخرى، تابعونا.