الرئيس اللبناني: الأبرياء لا يخافون القضاء

دوت الخليج :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن "الأبرياء لا يخافون القضاء"، فيما عقب رئيس البرلمان نبيه بري: "على أن لا يكون القضاء قضاء سلطة".

كلام عون جاء في تغريدة عبر حسابه على تويتر، وهو ما فُهم بأنه يأتي في سياق التعليق على التحقيقات القضائية في قضية انفجار مرفأ بيروت، وما يدور حولها من خلافات.

وأرفق عون تغريدته بمقولة منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب: "من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به".

وبعد أقل من ساعة على تغريدة عون، علق بري قائلا: "على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي".

تعليق بري، وهو رئيس حركة "أمل" (حليفة حزب الله) جاء في بيان مقتضب أصدره مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب، ووصل "الأناضول" نسخة منه.

ومنذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، علق مجلس الوزراء اجتماعاته إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" أن يبحث المجلس ملف تحقيقات الانفجار، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لكن وزراء آخرين يرفضون ذلك.

وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، ادعى القاضي البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها "حزب الله" التي اعتبر أمينه العام حسن نصر الله، أن تحقيقات البيطار "مسيسة" و"لا توصل إلى الحقيقة".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أدى إلى مصرع 219 شخصاً وإصابة 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في العاصمة.

المصدر : الاناضول