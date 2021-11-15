تجنبًا لمواجهة ابنته.. رئيس الفلبين يرشح نفسه لمجلس الشيوخ

وقدم ممثل عن دوتيرتى، شهادة ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ للجنة الانتخابات، فى آخر يوم يمكن فيه للأحزاب السياسية تقديم مرشحيها للانتخابات المقررة فى مايو من عام 2022، ومن المقرر أن تنتهى فترة رئاسة دوتيرتى، 76 عامًا، فى يونيو 2022، ولم يسمح له القانون بالترشح للمنصب مرة أخرى بعد حكم استمر 6 سنوات.
وفى تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، قال ملفين ماتيباج، الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطى-لابان، إنه سجل أوراقه كمرشح فى مجلس الشيوخ، عن حزب سياسى متحالف مع الحزب الديمقراطى الفلبينى-سلطة الشعب "بى.دى.بى لابان" الحاكم.
وينتخب الفلبينيون رئيسًا جديدًا ونائبًا للرئيس ونصف أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 24 عضوًا، وأكثر من 200 عضو فى مجلس النواب، وآلاف المسؤولين الحكوميين المحليين، فى انتخابات 2022 المرتقبة.
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