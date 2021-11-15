طالبان المتشددة تشن هجومًا على مخابئ داعش الإرهابى جنوب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال قائد شرطة طالبان الإقليمية، عبد الغفار محمدى، إن "هذه العملية ضد تنظيم داعش- ولاية خرسان، بدأت عند منتصف الليل فى أربع مقاطعات فى الولاية، واستمرت صباحًا".
وأكد محمدى أنه "تم حتى الآن قتل أربعة من مقاتلى داعش، واعتقال 10، وفجر أحدهم نفسه داخل منزل"، فيما أكد عضو فى استخبارات طالبان مقتل 3 مدنيين على الأقل جراء المواجهات.
وتواجه حركة طالبان سلسلة هجمات انتحارية واسعة يشنها تنظيم داعش/ خراسان، منذ عودة طالبان إلى السلطة فى كابول فى 15 أغسطس الماضى، حيث تنشط عناصر التنظيم حول مدينة جلال آباد وفى قندوز وكابول وقندهار.
وأدى هجوم لتنظيم داعش على أحد المساجد فى منتصف أكتوبر الماضى، إلى مقتل 60 شخصاً على الأقل.
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