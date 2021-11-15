جورج قرداحي: مشاكل لبنان ليست بسببي

دوت الخليج :- قال وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي إنه التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وأضاف قرداحي أنه لم يطرح موضوع استقالته من منصبه خلال اللقاء مع بري، منتقداً تصوير قصته بأنها سبب كافة مشاكل لبنان، مع اغفال كافة المشاكل التي حدثت من الذين كانوا بالحكم قبل الحكومة الحالية.
وبين أنه بحث مع بري قانون الاعلام الجديد في لبنان.
ولفت إلى أنه ليس متمسكاً بمنصبه الوزاري.
وأشار إلى أن عدم اجتماع الحكومة ليست بسبب قصته.
وكالات
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