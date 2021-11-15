لبنان.. بري يرد على الرئيس عون : الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى

دوت الخليج :- علق مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب اللبناني على ما صدر من رد من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، بالقول إن "الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى".
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد استشهد على "تويتر" بقول للإمام علي: "الأبرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الإمام علي.. من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن".
فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي...".
فعادت رئاسة الجمهورية وردت مؤكدة أن عون قال "الحقيقة الكاملة".
المصدر: RT
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