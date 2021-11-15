صبحي: نجحنا في تحويل الرياضة المصرية إلى منتج بالأرقام

في زيارة عمل رسمية دامت 3 أيام في الإمارات، قام وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بعدة جولات واجتماعات، توجت بالاتفاق على تبادل الخبرات في المجال الرياضي بين الجانبين المصري والإماراتي.

وخلال الزيارة، التقى وزير الشباب والرياضة المصري بأحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سعيد عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات.

كما قام صبحي بزيارة جناج مصر في "إكسبو 2020 دبي"، وعقد ندوة بعنوان الاستثمار الرياضي في مصر.

تبادل الخبرات

وقال صبحي، في تصريح لموقع "دوت الخليج": "في زيارتي لوزير الدولة لريادة الأعمال أحمد بالهول الفلاسي ورئيس الهيئة العامة للرياضة سعيد عبد الغفار، تم الاتفاق على تفعيل عدد من البنود ضمن الاتفاقية الموجودة بالفعل بين الطرفين والتي تشمل تبادل الخبرات في المجال الاستثماري والرياضي".

وأضاف: "ركزنا في الاجتماع على شرح كيف حولت مصر الجانب الخدمي والاجتماعي للرياضة إلى اقتصادي واستثماري، هذا ما يسمى بالاقتصاد الخدمي.. هو لا يهدف إلى تعزيز الربح ولكن إلى استثمار الأموال الخاصة بمعطيات الرياضة وتطويرها بكل مشتملاتها".

وقد اتفق الطرفان المصري والإماراتي على عدد من البنود في الاجتماع، أبرزها تبادل الخبرات في المجال الرياضي والاستثماري والتركيز على بناء بطل ومدرب أولمبي، إلى جانب بحث سبل تطوير الرياضة المدرسية والجامعية، وتطوير البنية التحتية لمواكبة استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وكذلك دور القطاع الخاص في الاستثمار وكيفية الاندماج مع الحكومة لصالح الرياضة.

وأوضح صبحي: "إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار الرياضي يعد من الأولويات، حيث نجحنا في تحويل الرياضة المصرية إلى منتج بالأرقام، واستطعنا استضافة كبرى البطولات العالمية في آخر عامين".

الاستثمار الرياضي في مصر

واستضاف الجناح المصري في إكسبو ندوة ناقشت التطور الذي تعيشه الدولة المصرية في كافة القطاعات وتحديداً القطاع الرياضي، وذلك بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ورئيس الاتحاد الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة وعدد من القيادات الرياضية.

وذكر الوزير أشرف صبحي في حديثه لـ"دوت الخليج": "تشرفنا بالتواجد في الجناج المصري في إكسبو، فخورون بنتظيم دولة الإمارات الشقيقة لواحد من أكبر المعارض الدولية على مستوى العالم".

وقال: "زيارتنا إلى الجناح المصري كانت لمناقشة التطوير الموجود في كافة القطاعات المصرية وذلك تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوية مصر العربية.. الشباب والرياضة أحد أهم تلك القطاعات التي شملها التطوير والتحديث".

وتابع: "لمسنا في الجناح المصري مزيجا قويا بين أصالة الحضارة المصرية القديمة وحداثة الواقع والحاضر، وأيضا المستقبل المشرق لدولتننا الحبيبة مصر".