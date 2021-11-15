تنزيل لعبة اي فوتبول بيس 2022 كرة القدم للاندرويد متطلبات efootball pes

لعبة اي فوتبول بيس 2022 من ألعاب كرة القدم الشيقة بدأ إصدارها في بادي الأمر على بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4 كما ظهرت علي إكس بوكس سيرين وميكروسفت ويندوز، وهي الآن تعمل بصورة تجريبية على أنظمة الاندرويد على الهاتف المحمول، وتعتبر اللعبة من الألعاب المجانية التي يمكن الاستمتاع بها على مختلف المنصات الإلكترونية .

لعبة اي فوتبول بيس 2022

تساعد اللعبة اللاعب على الدخول المباشر عبر الإنترنت في ساحة كرة القدم حتى وان كان من المبتدئين في هذه اللعبة، إذ تعمل على إتاحة الفرصة للتعرف على عدد من الخطوات المتتالية التي تمكنه من الخوض في اللعب بشكل ميسر، ويوجد عدد من النسخ لهذه اللعبة إلا أن نسخة بيس تعتبر من أشهر تلك النسخ في اللعب الإلكتروني .

تثبيت لعبة إي فوتبول بيس PES 2022

تحتوي لعبة اي فوتبول 2022 على العديد من المميزات نذكر منها:

الرسومات الخاصة باللعبة محاكاة للواقع مما تجعلك تستمتع بالدخول شبه الحقيقي في ساحة اللعب

الشكل الخاص باللاعبين في بيس 2022 هو عشب الملعب مما يجعلها أكثر إثارة

تقوم لعبة efootball علي دعم الكثير من الأنظمة مثل الاندرويد والويندوز فضلا عن الايفون والبلاي ستيشن

سهولة اللعب تعتبر من مميزات بيس الهامة

لعبة PES 2022 للاندرويد

يمكنك تنزيل اللعبة على هاتفك الاندرويد والايفون بالإضافة إلى أجهزه الحاسب الآلي واللاب توب، من متطلبات اللعبة

حجم لعبة اي فوتبول 2022 بيس هو 96M للاندرويد

الإصدار الحالي للعبة هو 5.5.0

وبلغت عمليات التثبيت لها أكثر من 10 ملايين مستخدم.

تتطلب أندرويد 5.0 فالأحدث.

وقد تم تصنيف اللعبة على أنها من ألعاب كرة القدم وتعمل على دعم عدد من لغات العالم بالإضافة إلى اللغة العربية، كما يوجد الكثير من التحديثات للعبة التي يمكن اللعب بها عبر كافة هواتف الاندرويد.

efootball 2022 mobile

يمكن للاعب في بداية اللعبة عمل خطة محكمة للعب ومشاركة كافة اللاعبين معه في هذه الخطة ثم البدء الفوري في اللعب عبر الضغط على كلمة ابدآ التي تجدها من اعلي، وأثناء اللعب يمكنك التحكم في لعب اللاعبين عن طريق بعض من المفاتيح الصغيرة والشفافة التي تجدها أثناء الدخول الفعلي في اللعب وفي ارض الملعب كما يمكنك التحكم في الاتجاه الذي تسير عليه الكرة من اعلي أو اسفل ويمينا ويسارا .