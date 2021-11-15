متى يفتح التسجيل حساب المواطن ؟ البرنامج يرد، حيث يتم البحث بشكل كبير عن موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن، حتى يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم المادي الذي تقدمه الدولة من خلال برنامج حساب المواطن، والذي يتم تقديمه لعدد كبير من الشعب السعودي، وفقاً لبعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، واليوم سوف نقدم الموعد وخطوات التسجيل.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن

قالت خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رداً على استفسارات المواطنين حول التسجيل في حساب المواطن، حيث أكدت أنه تم تعليق التسجيل في الفترة الحالية، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة التي تم اعتمادها في برامج الدعم، ومن الجدير بالذكر أنه التسجيل كان متاحا بداية من انطلاق البرنامج من شهر ديسمبر 2017 حتى موعد استحقاق الدفعة 28 الخاصة بشهر مارس 2020، ويتم صرف الدعم لجميع المواطنين التي تتوافر فيهم الشروط.

تفاصيل دفعة نوفمبر

قام برنامج حساب المواطن بإيداع مبلغ يصل إلى 1.9 مليار ريال، وتم تخصيص هذا المبلغ لشهر نوفمبر للمستحقين من المواطنين السعوديين المكتملة طلباتهم، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من الدفعة 48 أكثر من 10.5 ملايين، وأوضح البرنامج أن المبلغ الخاص بالتعويضات التي يتم دفعها بأثر رجعي عن الدفعة الماضية وصلت إلى 19 مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالى المبلغ المدفوع من البرنامج للمواطنين المستحقين منذ انطلاقه أكثر من 107 مليار ريال، منهم حوالى 892 مليون ريال خاصة بالتعويضات عن الدفعات السابقة.

برنامج حساب المواطن

أكد عبد الله الهاجري مدير التواصل الخاص ببرنامج حساب المواطن أن حوالى 77% من المستحقين حصلوا بالفعل على الدعم الخاص بهذه الدفعة، مع العلم أنه يتم صرف دعم للأسرة الواحدة بمتوسط 10.59 ريال، وبلغ عدد أرباب الأسر إلى 2 مليون، وبلغ عدد المستقلين أكثر من 110 آلاف شخص، مما يشكل 5% من إجمالى عدد المستفيدين الرئيسين من البرنامج.