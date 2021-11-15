عاجل.. اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - يذكر أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية فى المملكة، فى محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية.
وتأتى تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، فى وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار فى اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمى للنزاع المتواصل منذ سنوات.
يأتى هذا بينما نفذ تحالف دعم الشرعية فى اليمن 26 استهدافا للميليشيات الحوثية فى مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.
وأعلن التحالف مقتل أكثر من 140 عنصرا من الميليشيات وتدمير 18 آلية فى مأرب والبيضاء. كما أعلن تنفيذ 11 عملية استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وأكد التحالف على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربى "خارج مناطق اتفاق ستوكهولم".
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