الرئيس الفلسطينى: سنتخذ الخيارات الضرورية لحماية حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، اليوم الاثنين، إن مواصلة إسرائيل سياسة الاستيطان وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطينى، سيقضى على كل ما تبقى من حل الدولتين، مُشددًا على أن القيادة الفلسطينية ستتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطينى، لأنها لن تقبل باستمرار الاحتلال إلى الأبد.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى دوارت باتشينكو، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد. وأطلع الرئيس الفلسطينى، باتشينكو على آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من ممارسات عدوانية ضد الشعب الفلسطينى. وأكد عباس أهمية الجهود التى يقوم بها البرلمان الدولى لدعم نضال الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال، مرحباً بعقد لجنة الشرق الأوسط فى اتحاد البرلمان الدولى جلسة خاصة فى فلسطين لبحث الأوضاع التى يعيشها الشعب الفلسطينى جراء الاحتلال. بدوره، أكد رئيس البرلمان الدولى، حرصه على زيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع التى يعيشها الشعب الفلسطينى على الأرض، وذلك لرفع تقرير خاص للبرلمان حول ما شاهده فى فلسطين خلال المؤتمر الذى سيعقد فى مدريد الشهر المقبل. وشدد على تأييده لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، وعقد اللجنة الخاصة بالشرق الأوسط فى البرلمان الدولى جلسة خاصة فى فلسطين لمناقشة أوضاعها.

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