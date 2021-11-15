فيديو.. جبهة تحرير تيجراى تدمر مروحية «مى-35» إثيوبية بصاروخ

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى من تدمير مروحية الدعم النارى من طراز "مى-35" التابعة للقوات الجوية الإثيوبية، الأسبوع الماضى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وظهرت لقطات فيديو من منطقة القتال على الشبكات الاجتماعية، وهى تظهر طائرتين تحلقان على ارتفاع منخفض فوق منطقة جبلية.

فى هذه اللحظة، تمت مهاجمة "الدبابة الطائرة"، كما يُفترض، بصاروخ من مجمع محمول، يعتقد "ستريلا" أو "إيجلا"، بحسب صحيفة "روسيسكايا جازيتا".

سقطت المروحية المحترقة على الفور على الأرض. بعد لحظات قليلة، بدأت سحابة كثيفة من الدخان الأسود ترتفع فوق المكان الذى سقطت فيه. لم يكن لدى الطيارين على متن الطائرة أى فرصة تقريبًا للخروج بالنظر إلى مدى سرعة تطور الأحداث.