بعد حادث ليفربول.. بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابى إلى شديد

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتى باتيل، اليوم الاثنين، إن البلاد رفعت مستوى التأهب الأمنى للتهديدات الإرهابية إلى "شديد" أو "بالغ"، من المستوى السابق وهو "كبير"، وذلك بعد الانفجار الذى وقع فى سيارة أجرة فى ليفربول أمس الأحد.





وحسمبا أفادت قناة "العربية- الحدث"، فإن المستوى الجديد هو الأقصى فى سلم التهديدات الإرهابية فى بريطانيا، وهو يعنى أنه من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم إرهابى. وقالت وزيرة الداخلية إن مستوى الخطر الإرهابى رُفع بسبب وقوع هجومين فى غضون شهر. وأوضحت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، أن انفجار سيارة الأجرة أمام مستشفى ليفربول أمس والذى أدى لمقتل شخص، يُعامل كهجوم إرهابى، لكن ما زال الدافع مجهولاً. وقالت الشرطة إن العبوة الناسفة التى انفجرت فى سيارة الأجرة كان يحملها أحد الركاب.

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