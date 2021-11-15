الصين ترفض انتقادات المملكة المتحدة بشأن التخلص من الفحم

جدة - نرمين السيد - رفضت الصين، اليوم الإثنين، الانتقادات البريطانية الموجهة إليها بأنها ساعدت فى إضعاف المناقشات بشأن التخلص التدريجى من الفحم أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 26) الذى اختتم محادثاته فى مدينة جلاسكو الإسكتلندية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، إن بلاده قد بذلت بالفعل "جهودًا هائلة" للسيطرة على استهلاك الفحم، وذلك ردًا على سؤال حول تصريحات رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ألوك شارما بأن الصين والهند تدينان للدول النامية بتفسير سبب دفعهما لتخفيف البنود الداعية للتخلص من الطاقة التى تعمل بالفحم.

وأضاف ليجيان أن تحولات الطاقة يجب أن تستند إلى الظروف الوطنية ويجب ضمان أمن الطاقة للدول النامية.

وكان شارما قد وجه انتقادات للصين والهند أمس الأحد فى مؤتمر صحفى فى داونينج ستريت فى لندن، قائلًا إن الهند، بدعم من الصين ودول نامية أخرى تعتمد على الفحم، رفضت بندًا يدعو إلى "التخلص التدريجى" من الطاقة التى تعمل بالفحم، وتم تغيير النص إلى "خفض تدريجى"، مشيرًا إلى أنه سيتعين على الدولتين شرح موقفهما فى هذه القضية بالذات.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 26) اختتم محادثاته فى جلاسكو أول أمس السبت باتفاق يستهدف التراجع عن دعم استخدام الوقود الأحفورى لأول مرة.