الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمى للتسامح غدا

جدة - نرمين السيد - تعقد جامعة الدول العربية ندوة تحت عنوان "التسامح ونشر ثقافة السلام" غدًا بمشاركة ممثلى الدول الأعضاء بالجامعة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى وذلك بمناسبة اليوم العالمى للتسامح الذى يوافق 16 نوفمبر من كل عام.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة فى تصريح لها اليوم: إن الندوة التى تعقد عبر المنصة الرقمية تأتى لتأكيد اهتمام الجامعة بتعزيز التسامح وقبول الآخر عبر تقوية الروابط والتفاهم بين الشعوب وتعزيز العيش السلمى والتماسك الاجتماعى ونشر ثقافة السلام من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن الندوة ستتناول محاور تتعلق بأهمية التسامح والسلام فى تعزيز العيش المشترك، والتسامح من منظور الأديان السماوية، ودور الإعلام فى تعزيز قيم التسامح، ودور المجتمع المدنى فى نشر قيم التسامح.

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