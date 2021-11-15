ألمانيا: مستعدون للحوار مع بيلاروس في حال تقديمها تنازلات في أزمة المهاجرين

ذكر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بروكسل ستنسق حزمة العقوبات الجديدة على بيلاروس في الأيام القادمة، مؤكدا أن التكتل مستعد للحوار معها حال قدمت تنازلات في أزمة المهاجرين.

وقال ماس، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية: "يسعدني أن الاتحاد الأوروبي أبدى تماسكا كبيرا حول الكثير من القضايا. نسقنا المعايير لتحديد قائمة العقوبات الجديدة... ستتم معاقبة كل من يشارك في نقل المهاجرين غير الشرعيين".

وشدد ماس على أن "هذا ليس إلا البداية"، مبينا أن الاتحاد الأوروبي سيعزز الضغط على شركات الطيران المتورطة في عمليات تهريب البشر، كما اعتبر أن الأوضاع على الأرض تتجه تحو التفاقم حاليا.

وتابع وزير الخارجية الألماني: "نود أن تقدم مينسك تنازلات. وفي حال حدوث ذلك سنبحث في الاتحاد الأوروبي الخطوات التالية".

وبين: "في حال ورود رسائل مناسبة، سنأخذها بعين الاعتبار، في الوقت الراهن أنا أسمع تصريحات من مينسك لكنني لا أرى أعمالا. إذا سيقدم الطرف الآخر تنازلات، فسنكون مستعدين للعودة إلى الحوار سريعا".

وأشار إلى أنه سيتم تنسيق قائمة العقوبات التي يخطط لفرضها على بيلاروس نهائيا خلال أيام قريبة.

ويناقش الاتحاد الأوروبي حزمة خامسة من العقوبات على بيلاروس يتوقع فرضها هذه المرة على خلفية قضية المهاجرين الذين احتشدوا على حدود البلاد مع بولندا، فيما يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بنقلهم إلى المنطقة الحدودية لافتعال أزمة، الأمر الذي ينفيه الجانب البيلاروسي.