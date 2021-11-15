كينيا.. هروب ثلاثة أشخاص من سجن شديد الحراسة في العاصمة

قالت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا، في بيان، إن ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب" فروا من سجن شديد الحراسة في العاصمة الكينية اليوم الاثنين.
وأحد الهاربين هو محمد علي أبيكار، الذي اعتقل على خلفية هجوم استهدف جامعة جاريسا عام 2015 وأسفر عن مقتل 148 شخصا معظمهم من الطلاب.
وعرضت الشرطة 60 مليون شلن كيني (536 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إعادة اعتقال المشتبه بهم.
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