كيف تفوز في مسابقة الحلم والاشتراك في سحب الـ 1.000.000 دولار

كيف تفوز في مسابقة الحلم؟، سؤال يبحث عن إجابته الملايين من المشاركين في سحوبات المسابقة الأكبر والأضخم عربيًا من حيث الجوائز المالية والمادية المقدمة، والتي تخطت قيمتها هذا العام حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، بجانب عدد من منازل الأحلام باليونان، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة المسابقة، تقلي طلبات الاشتراك من جميع الدول، مع العلم أن السحب المقبل هو السحب على جائزة الحلم الأكبر بقيمة 1 مليون دولار أمريكي، يسبقه عدد من السحوبات الصغيرة الماسية والذهبية والفضية، وسحب منزل الأحلام.

كيف تفوز في مسابقة الحلم؟

ومن أجل تحقيق هدفك والفوز بإحدى جوائز مسابقة الحلم، لابد من اتباع عدد من الطرق والخطوات التي تساعدك على تحقيق حلمك، فالبداية لابد من التأكد من تفعيل طلب اشتراكك في المسابقة، من خلال خدمة الرسائل النصية، بإرسال تحتوي على كلمة حلم أو كلمة Dream باللغة الإنجليزية أو كلمة Reve باللغة الفرنسية إلى الرقم المرادف لدولتك، أو الاتصال على نفس الرقم أو من خلال الرقم الدولي الموحد، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، ومحاولة الاشتراك أكثر من مرة.

الاشتراك إلكترونيًا

كما يمكن أيضًا الاشتراك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للعبة، والدخول وتسجيل كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجوال والدولة التي تنتمي لها، ثم الضغط على إرسال، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته، ثم البدء في استخدام تطبيق في الاشتراك من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة أيضًا، على أن تتم المحاسبة حسب سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك، مع محاولة الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، مع العلم أنه كلما قمت بالإجابة على العديد من الأسئلة، كلما زادت فرصك في الفوز في المسابقة.

وبعد استيفاء كافة الخطوات السابق ذكرها، يتبقى فقط أن يحالفك الحظ أثناء السحب العشوائي من قبل الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامجه صدى الملاعب على فضائية إم بي سي عند قيامه بالسحب على الجائزة الجديدة المرتقبة.