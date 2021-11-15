الخدمة المدنية : لم يتم شراء خدمات الخصاونة

دوت الخليج :- اصدر ديوان الخدمة بيانا قال فيه ، انه لم يتم شراء خدمات بشار الخصاونة.

وأوضح ديوان الخدمة ، الخصاونة عمل في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (سابقا) وشغل منصب مساعد المدير العام والمسؤول عن معرض والاكسبو وغيره من المعارض لعدة سنوات.

وأضافت : تم نقله مع كادر مديرية الترويج والمعارض في عام 2015 وفقا لقرار الحكومة في إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية الى هيئة الاستثمار وعمل مستشارا لرئيس الهيئة ، وذلك قبل احالته الى التعاقد في 2020 بعد القرار القاضي بإحالة الموظفين الذين تزيد خدمتهم عن 30 التقاعد.

وقام ديوان الخدمة بمخاطة رئيس الوزراء حول شراء خدمات بشار الخصاونة ، بد ان تم احالته الى التقاعد ، ولم يتم شراء الخدامات ، ولم يشارك في معرض اكسبو دبي ، والموظفين الذين ظهروا في الفيديو ليسوا من موظفي القطاع الحكومي.