بيان ألمانى فرنسى: أى محاولة للنيل من وحدة أوكرانيا ستكون عواقبها وخيمة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت الأسبوع الماضى أن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكرى، من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا فى محاولة للضغط عليها، وأكدت واشنطن استعدادها لدعم أوكرانيا، فى وقت تعرب فيه عن قلقها حيال نشاطات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.
فى سياق آخر، حثت الولايات المتحدة السلطات الكوبية على رفع الحظر المفروض على التظاهر قبيل تظاهرة مقررة مناهضة للحكومة.
وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، قبيل المسيرات المقررة اليوم الاثنين: "ندعو الحكومة الكوبية لاحترام حقوق الكوبيين، عبر السماح لهم بالتجمع بشكل سلمى واستخدام أصواتهم بدون خوف من رد الحكومة أو العنف وإبقاء خطوط الإنترنت والاتصالات مفتوحة من أجل التبادل الحر للمعلومات".
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