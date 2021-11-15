فرنسا: لا نقبل دروسا من بريطانيا بشأن ملف الهجرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان الذى سيستقبل نظيرته البريطانية مساء اليوم الاثنين أن "ليس لدى بريطانيا دروس تمليها علينا" حول إدارة فرنسا للمهاجرين الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة.





وحسبما أفادت قناة "فرانس 24"، تأتى تصريحات دارمانان بعد تصاعد التوتر بين لندن وباريس الجمعة، بعد أن بلغ عدد عابرى المانش غير القانونيين مستوى قياسيا فى اليوم السابق عندما تمكن 1185 مهاجرا من الوصول إلى الأراضى البريطانية، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية. وأضاف لقناة "سى نيوز" الفرنسية أن البريطانيين "يجب أن يتوقفوا عن استخدامنا لحل مشكلاتهم الداخلية.. نحن لسنا معاونين لهم ولا مساعدين لهم". وقال دارمانان إن الوضع فى كاليه حيث يحتشد مهاجرون على أمل الانتقال إلى بريطانيا هو نتيجة لتصرفات حكومة بوريس جونسون.

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