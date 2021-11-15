تحالف دعم الشرعية: إعادة انتشار وتمركز للقوات بالساحل الغربى

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المالكى "إن القوات المشتركة بالساحل الغربى نفذت يوم الخميس الماضى إعادة انتشار وتموضع لقواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وقد اتسمت عملية إعادة التموضع بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط له وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف".
وأشاد العميد المالكى بانضباطية كافة القوات العسكرية التابعة لدول التحالف والجيش الوطنى اليمنى وكذلك القوات المشتركة بالساحل الغربى أثناء عملية انتشارها وإعادة تموضعها العسكرى، مبيناً أن القوات المشتركة بالساحل الغربى حققت انتصارات توجت باتفاق (ستوكهولم) بعد تعنت المليشيا الحوثية الإرهابية فى الجلوس لطاولة المفاوضات.
وتابع أن القوات قدمت الكثير من التضحيات لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، وبعد أن أمضت ما يقارب (3) سنوات فى مواقعها الدفاعية وتعطيل اتفاق (ستوكهولم) من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، حيث تجاوزت الانتهاكات أكثر من (30000) انتهاك لنصوص الاتفاق، فقد ارتأت قيادة القوات المشتركة للتحالف أهمية إعادة الانتشار والتموضع لهذه القوات لتصبح أكثر فاعلية ومرونة عملياتية للمشاركة بالمعركة الوطنية للجيش اليمنى وبما يضمن سلامتها وتحركها بمنطقة العمليات، فى الوقت الذى لا تزال سيطرة المليشيا الحوثية مستمرة على الموانىء الرئيسية الثلاثة على البحر الأحمر (ميناء الحديدة، ميناء الصليف، ميناء رأس عيسى) وعدم تمكين الأمم المتحدة من الإشراف على تنفيذ الاتفاق.
ودعا العميد المالكى، الأمم المتحدة وبعثتها بالحديدة إلى القيام بدورها لتنفيذ اتفاق (ستوكهولم)، وكذلك دعوة المجتمع الدولى للضغط على المليشيا الحوثية الإرهابية بالالتزام الكامل وتنفيذ نصوص الاتفاق.
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