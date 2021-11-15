عاجل.. مجلس الأمن: ندعم استقلال وسيادة العراق ووحدة أراضيه 

جدة - نرمين السيد - وأكد مجلس الأمن الدولى "نتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية تمثل الجميع".
كما أدان مجلس الأمن الدولى محاولات التشكيك فى نتائج الانتخابات البرلمانية فى العراق.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، اليوم الإثنين، بدء عمليات العد والفرز اليدوى للمحطات التى صدر قرار بشأنها من الهيئة القضائية، وعددها 108 محطات.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال عضو الفريق الإعلامى للمفوضية، عماد جميل، إن "عدد المحطات المشمولة بإعادة العد والفرز اليدوى 108 محطات"، لافتًا إلى أن "هذه المحطات تعود إلى مكتب انتخابات بغداد/ الرصافة".
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