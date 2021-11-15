رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية: الشرق الأوسط بالنسبة لنا مهم جدا

كشف دميتري شوغاييف، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، في تصريحات خاصة لـ RT، تفاصيل مشاركة روسيا في معرض دبي الجوي الدولي 2021.
وأشار شوغاييف إلى أن روسيا التي تشارك في معرض دبي الجوي منذ عام 1993، مؤكدا أنها أحضرت هذه المرة إلى المعرض نماذج بحجمها الحقيقي.
وذكر أن المعرض يتضمن برنامجا جويا تشارك فيه بلاده بمجموعة التحليق البهلوانية "فرسان روسيا".
وقال المسؤول الروسي إن موسكو تعرض على دول الشرق الأوسط معدات للطيران ومعدات برية على حد سواء، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تحمي أجواء الإمارات العربية المتحدة.
وأكد شوغاييف أن المنطقة بالنسبة إلى روسيا تعتبر سوقا مهمة جدا للأسلحة.
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