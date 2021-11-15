الشروط والأوراق المطلوبة الحصول علي الاعفاء من بنك التسليف 2021

الشروط والأوراق المطلوبة الحصول علي الإعفاء من بنك التسليف تهدف دولة السعودية تحقيق حياة سهلة ويسيره لرعاياها، ومن اجل ذلك سعت الحكومة السعودية من خلال بنك التسليف تقديم القروض لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، حيث أن البنك يسمح للمواطنين بالحصول علي تمويل ميسر لمساعدتهم علي مواجهه الظروف المعشية الصعبة وتلبية احتياجاتهم الضرورية، فسعى بنك التسليف إلى توسيع وتطوير التمويل الاجتماعي، كما انه ساهم أيضا في تسهيل وتسريع عملية التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبعا للظروف التي تمر بها البلاد اعلن بنك التسليف عن هذه الخدمة الإلكترونية لخدمة المواطنين وهم في منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى البنك، لتجنب الازدحام وتوفيرا للوقت والمجهود.

شروط الحصول على الإعفاء من بنك التسليف 2021

مجموعة من الشروط وضعتها وزارة المالية حول شروط إعفاء بنك التسليف وذلك لتغطية الشريحة التي تستحق هذا الإعفاء دون غيرها من الشرائح الأخري فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ثم إلا يكون المتقدم يقترض من بنك آخر بعد الحصول على هذا الإعفاء. أن لا يكون المقترض يمتلك أي حيازات أو عقارات.

أن يمتلك المتقدم صورة الهوية الوطنية السعودية. ثم أن يمتلك المتقدم لطلب الإغفاء صور من تقارير الكشف الطبي الخاص به. أن يحتوي نموذج التقديم على إمضاء الشخص المتقدم للحصول على الإعفاء. ثم بيان يفيد بالحالة المادية للمتقدم بطلب الإغفاء. وجود صورة البطاقة العائلية أن وجد.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في خدمة إعفاء بنك التسليفبنود طلب الإعفاء من قروض بنك التسليف

فجاء أمر الإعفاء لمدة 6 شهور كطوق النجاة لقاعدة كبيرة من مستفادين بنك التسليف، ولذلك هناك عدة بنود يجب توافرها في طلب الإعفاء وهى :

رقم العقد الموقع والمتفق علية بين بنك التسليف والمقترض . كتابة رقم الهوية الخاصة بالمتقدم . عليك كتابة رقم الحفيظة ومصدرها وتاريخها . يجب كتابة الاسم رباعي وتحديد نوعية صاحب القرض سواء كان ( رجل / سيدة ). كتابة جميع البيانات المطلوبة كالإمضاء علي ورق الطلب ورقم الهاتف والعنوان . عند وجود مشتركين في القرض يجب كتابة أساميهم .

الاستعلام عن الأقساط المتأخرة من قرض بنك التسليف

يرغب الكثير من المواطنين المستفيدين من القروض التمويلية بالتعرف على طريقة الاستعلام عن الأقساط المتأخرة من قرض بنك التسليف، وقد أعلن بنك التسليف عن مجموعة خطوات يمكن من خلالها التعرف على كافة المعلومات حول الأقساط المتأخرة من قرض بنك التسليف وهي على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التسليف. ثم إضافة رقم الهوية الوطنية ومن ثم كلمة المرور الخاصة بالحساب. إضافة كافة البيانات المطلوبة . قم بالضغط على تسجيل الدخول. ثم أخيرا سوف يظهر لك يتم عرض جميع البيانات الخاصة بالقرض.

كيفية التواصل مع بنك التسليف

للتواصل مع بنك التسليف يستطيع المستعلم الاتصال على رقم 920008002 وتكون الخدمة متاحة على مدار أل 24 ساعة، كما يمكن أيضا زيارة الموقع الرسمي للبنك والذي يكون متوفر على مدار اليوم كاملا وطوال أيام الأسبوع،ويمكن للمقترض الذهاب إلى احد فروع البنك من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من 7.30 صباحا وحتي 2.30 مساءا، كما يمكن التعرف علي كيفية التقديم علي طلب إعفاء لبنك التسليف في خطوات سريعة.