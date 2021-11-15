منظومة جدارة توضح في الفترة الأخيرة عن التسجيل في وظائف النيابة العامة من خلال جدارة للتوظيف، ولذلك أوضحت على أن قد طرح حوالي 184 وظيفة شاغرة للنساء والرجال أيضاََ، ولذلك سوف نوضح من خلال موقع ثقفني عن كافة الخطوات اللازمة لكي يتم التسجيل في وظائف النيابة العامة من خلال جدارة للتوظيف، ولذلك تم التأكد على أن النيابة العامة أوضحت عن كافة الشروط الأساسية المطلوبة لكي يتم التقديم على وهذه الوظائف، ولذلك النيابة العامة أوضحت عن تسجيل الوظائف من خلال منظومة جدارة للتوظيف

يجب على المتقدم الدخول على منظومة جدارة للتسجيل. ثم بعد ذلك الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد. يجب على المتقدم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. يجب بعد ذلك التأكد من صحة كافة البيانات المسجلة. البحث على وظائف النيابة العامة. ثم بعد ذلك اختيار الوظيفة المرغوبة للمتقدم.

يجب على المتقدم الحصول على المؤهل العلمي المناسب للتخصص الوظيفي. العمل على معادلة شهادة المؤهل العلمي، والتصديق عليها من خلال وزارة التعليم. يجب على المتقدم اختبار القدرات المعرفية لجميع الخدمات المدنية. يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

خطوات التسجيل في وظائف النيابة العامة :الشروط الواجب توافرها التسجيل على وظائف النيابة العامة:

أوضحت النيابة العامة على أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المتقدمين والراغبين، وهذا باتباع كافة الشروط اللازمة، وتم الإعلان على أهمية ودقة كافة البيانات المقدمة، وهذا لأن في حالة إدخال اي بيان من البيانات خطأ سوف يتم استبعاد المتقدم من الطلب على الإطلاق، ولذلك تم الايضاح على أن سوف يكون للمتقدمين الأعلى نقاط، في حالة اختيار المقابلة الشخصية، حيث أن قد يكون التقديمات لجميع التخصصات غير التربوية.

ومن المؤكد أن بعد الإطلاع على جميع الشروط الأساسية المطلوبة التي تم الايضاح عنها يقوم المتقدم بالانتقال إلى رابط جدارة وهذا لكي يتم تسجيل الدخول في منظومة جدارة للتوظيف، وفي هذه الحالة يقوم البحث عن اعلان وظائف النيابة العامة للتوظيف، ويلزم التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها، حيث أن يقوم المتقدم تقديم طلب الحصول على وظيفة جديدة.