المجالي : اختيار الراحل الحسين للملك عبد الله وليا للعهد كان قرارا شخصيا

دوت الخليج : -قال رئيس التشريفات الملكية الاسبق النائب ايمن المجالي ان اختيار المرحوم جلالة الملك الحسين للملك عبدالله وليا للعهد كان قرارا شخصيا دون تاثير .

وكشف المجالي الذي كان يشغل رئيسا للتشريفات الملكية في ذلك الوقت ان لقاء جمع الملك الراحل بالملك عبدالله لمدة ثلاثة ايام قبل اعلان القرار .

جاءت تصريحات المجالي لقناة المملكة مساء اليوم الاحد .