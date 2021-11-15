المجالي : اختيار الراحل الحسين للملك عبد الله وليا للعهد كان قرارا شخصيا

دوت الخليج : -قال رئيس التشريفات الملكية الاسبق النائب ايمن المجالي ان اختيار المرحوم جلالة الملك الحسين للملك عبدالله وليا للعهد كان قرارا شخصيا دون تاثير .
وكشف المجالي الذي كان يشغل رئيسا للتشريفات الملكية في ذلك الوقت ان لقاء جمع الملك الراحل بالملك عبدالله لمدة ثلاثة ايام قبل اعلان القرار .
جاءت تصريحات المجالي لقناة المملكة مساء اليوم الاحد .
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