الاتحاد الآسيوي يكشف جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أفاد بأن نتائج التحقق أثبتت جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات.
وكان الاتحاد الآسيوي بدأ تحقيقا في خطاب تقدم به الاتحاد الأردني لكرة القدم، يطالب فيه بالتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران، الذي فاز على منتخبنا للسيدات في المباراة الفاصلة بالتصفيات الآسيوية.
وشكك اتحاد الكرة الاردني في جنس حارسة المرمى زهرة كواديي، ما دفعه لطلب التحقق ليأتي رد الاتحاد الآسيوي ليؤكد ان الحارس هي أنثى، بحسب الوكالة الرسمية.
وقالت الوكالة إن "الاتحاد الآسيوي بين خلال الإعلان عن نتائج التحقق، أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة".
ولم يصدر بيان إعلامي مباشر على الفور من الاتحاد الآسيوي بشأن التحقيقات.
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