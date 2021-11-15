الحكومة التونسية تعلن التزامها برفع الحد الأدنى للأجور

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قالت الحكومة التونسية "سنعمل مع اتحاد الشغل لإيجاد حلول لمشاكل التونسيين". وأكدت الحكومة التونسية أن العمل مع اتحاد الشغل يجب أن يكون فى إطار تشاركى. وأعلن اتحاد الشغل التونسى استعداده للعمل مع الحكومة التونسية "سنكون شركاء فى صياغة الاتفاقيات مع الحكومة".

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