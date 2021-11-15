بولندا تعتزم البدء فى بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الداخلية البولندى، ماريوس كامينسكى، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم البدء فى بناء جدار على الحدود مع بيلاروس العام الجارى، وذلك فى ظل أزمة توافد المهاجرين على الحدود بين البلدين.





وحسمبا أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كامينسكى فى تغريدة عبر حسابه فى موقع "تويتر": "بناء الجدار على الحدود (مع بيلاروس) سيبدأ العام الجارى". وأضاف كامينسكى أن أعمال بناء الجدار ستتم على مدار 24 ساعة فى 3 نوبات عمل يوميا بمشاركة عدد من الشركات للانتهاء منه. ومنذ يوليو، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة فى عدد المهاجرين غير الشرعيين العابرين من بيلاروسيا المجاورة. واتهمت هذه الدول مينسك باستخدام أزمة الهجرة للانتقام من الاتحاد الأوروبى لفرضه عقوبات فى وقت سابق من هذا العام على المسؤولين البيلاروسيين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. من جانبه رد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بالقول إن بلاده لم تعد لديها القدرة على منع حركة المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبى بسبب العقوبات.

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