الرئيس التونسى يطلع على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة فى منتدى باريس

جدة - نرمين السيد - كما اطلع الرئيس التونسى أيضا على مخرجات المحادثات الثنائية التى جمعت رئيسة الحكومة بعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسئولين فى منظمات دولية وإقليمية. وبحث سعيد ورئيسة الحكومة - خلال اللقاء - الوضع العام فى البلاد، وذلك حسبما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية خلال استقبال سعيد لبودن بقصرقرطاج. يشار إلى أن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قامت مؤخرا بزيارة إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة فى فعاليات منتدى باريس للسلام فى دورته الرابعة وفى مؤتمر حول ليبيا بالإضافة إلى المشاركة فى الاحتفالية بالذكرى الـ75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو). ورافق رئيسة الحكومة، فى هذه الزيارة، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى ووزير التربية فتحى السلاوتى.

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