عقوبات أوروبية على بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، أنه سيفرض فى الأيام القادمة عقوبات على بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين، بعد أن أيد وزراء خارجية الدول الأعضاء الخطوة، ويتهم الغرب الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بتدبير الأزمة ردا على عقوبات أوروبية فرضت على بلده، عبر تشجيع المهاجرين على السفر إلى مينسك ومساعدتهم على الوصول إلى الحدود.





وحسبما أفادت قناة "فرانس24"، فإنه فى خضم تواصل أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل إن التكتكل سيفرض "فى الأيام القادمة" عقوبات على بيلاروسيا، بعد أن أيد وزراء خارجية الدول الأعضاء الخطوة.

وقال بوريل بعد لقائه الوزراء إن العقوبات الجديدة ستطال "عددا كبيرا" من الأفراد والكيانات لدورهم فى "تسهيل العبور غير القانونى لحدود الاتحاد الأوروبى".

وأضاف المسؤول الأوروبى "من خلال توسيع نطاق العقوبات سنتمكن من استهداف المسؤولين عن استغلال المهاجرين".

وأفاد دبلوماسيون أنه من المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة نحو 30 مسؤولا بيلاروسيا وشركة الطيران الحكومية ووكالات سفر، متهمين بالمساعدة فى إيصال المهاجرين إلى الحدود.