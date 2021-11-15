الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية فى خميس مشيط فى المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.





وأكدت دولة الإمارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى بطريقة ممنهجة ومتعمدة، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة الإماراتية المجتمع الدولى على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعى هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.. مؤكدة أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.