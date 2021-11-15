بولندا: الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا حول حزمة العقوبات الخامسة على بيلاروس

أعلن وزير الخارجية البولندي، زبيغنيف راو، أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى قرار سياسي حول فرض حزمة خامسة من العقوبات على بيلاروس وسيناقش مجموعة سادسة قريبا.

وقال راو، عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية: "تم التوصل إلى قرار سياسي يتعلق بالحزمة الخامسة من العقوبات. ولم يشكك أحد في أنه لا بد من جولة جديدة سادسة".

واعتبر وزير الخارجية البولندي: "لا شك في أن الحرب الهجينة التي نواجهها حاليا تتطور... نحن نتحدث حاليا عن جولة سادسة من المناقشات حول حزمة أخرى من العقوبات... الوضع ديناميكي وعلينا الرد بشكل متكافئ".

ويناقش الاتحاد الأوروبي حزمة خامسة من العقوبات على بيلاروس يتوقع فرضها هذه المرة على خلفية قضية المهاجرين الذين احتشدوا على حدود البلاد مع بولندا، فيما يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بنقلهم إلى المنطقة الحدودية لافتعال أزمة، الأمر الذي ينفيه الجانب البيلاروسي.