فرنسا: لن نتلقى من بريطانيا دروسا حول الهجرة!

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن بلاده ترفض تلقي الدروس من بريطانيا حول الهجرة فيما يتعلق بإدارة فرنسا لقضية المهاجرين الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة.

وأضاف لقناة "سي نيوز" الفرنسية أن البريطانيين "يجب أن يتوقفوا عن استخدامنا لحل مشكلاتهم الداخلية... نحن لسنا معاونين لهم ولا مساعدين لهم".

ولفت دارمانان إلى إن الوضع في كاليه حيث يحتشد مهاجرون على أمل الانتقال إلى بريطانيا هو نتيجة لتصرفات حكومة بوريس جونسون.

وتابع "سوف أذكر نظيرتي البريطانية بأن المنظمات غير الحكومية التي تمنع الشرطة والدرك من العمل هي إلى حد كبير منظمات غير حكومية بريطانية مع مواطنين بريطانيين على الأراضي الفرنسية ويقومون بأنشطة دعائية".

وأضاف أن "المهربين الذين ينظمون الشبكات ويستغلون النساء والأطفال... كثير منهم موجودون في بريطانيا".

وانتقد دارمانان "سوق العمل في بريطانيا الذي يعتمد إلى حد كبير على جيش احتياطي، كما يقول كارل ماركس، وهم الأشخاص غير النظاميين الذين يمكنهم العمل بأجر منخفض"، مشددا على أنه "إذا غير البريطانيون تشريعاتهم بدرجة كبيرة ... فلن يبقى أحد في كاليه أو دونكيرك".

وتصاعد التوتر بين لندن وباريس الجمعة بعد أن بلغ عدد عابري المانش غير القانونيين مستوى قياسيا عندما تمكن 1185 مهاجرا من الوصول إلى الأراضي البريطانية، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.